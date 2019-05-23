Komünist Başkan Tunceli'nin adını değiştirdi, sosyal medya karıştı

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında belediye meclis üyeleri toplantısında alınan kararla Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi kararı alındı. Karar tartışma yaratırken 'DersimdeğilTunceli' etiketi sosyal medyada Trend Topic oldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Belediyeden yapılan açıklamada Dersim ibaresiyle birlikte Zazaca ve Türkçe beleriye hizmetleri verileceği duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi: "Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi."

MAKAM ARACINI SATACAK

Oylamada belediye başkanı makam aracının zamanla yıpranmadan dolayı ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle açık artırma usulü ile satılmasına da karar verildi. Oturumda alınan kararlardan dikkat çekici olan ise bir önceki Belediye Meclisi tarafından Türk Kızılay Derneği ile İlim Yayma Cemiyetine ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yapılan yer tahsislerinin iptal edilmesiydi.

ELEKTRİK FATURASIYLA İLGİLİ ÖNERGE REDDEDİLDİ

Açıklamada, ayrıca bir önceki Belediye Meclisince alınan kararla Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince kurularak Tunceli Cemevi'nin hizmet binasına ait elektrik faturalarının belediye tarafından ödenmemesi yönündeki önergenin yapılan müzakereler sonucunda oy çokluğuyla reddedildiği kaydedildi.

Tunceli Belediyesi'nin yeni adı artık Dersim Belediyesi