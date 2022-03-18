Korkutan görüntü: 15 ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş yaklaşık 15 ölü yunus bulunduğu bildirildi.

Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü yunusları gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunuslarla ilgili inceleme yaptı.

YUNUSLARIN ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Daha sonra belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılan 15'e yakın ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.

Yunusların ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.