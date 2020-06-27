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  3. 27 Haziran 2020 15:21

Koronaya yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu son durumunu açıkladı

Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı açıklamada, "Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum" dedi

Koronaya yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu son durumunu açıkladı
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Yeni tip koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum" diyen Maçoğlu, "Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yüreği bizimle, ailemle olan herkese sonsuz teşekkür..." dedi.

Maçoğlu, 22 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin başladığını duyurmuştu.

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