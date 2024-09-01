Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2024-KPSS ön lisans oturumu başladı. Sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanması planlanıyor.

81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

SONUÇLAR 20 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer alıyor. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor.

SINAV SAATİ İLE GİRİŞ SAATİNİ KARIŞTIRINCA SINAVA ALINMADI

Zonguldak'ta KPSS Önlisans sınavına giren adaylar ter döktü. Kapılar kapatıldıktan sonra okula gelen bir aday ise sınav saati ile binaya giriş saatini karıştırınca içeri alınmadı.

Zonguldak'ta da Çelikel Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar erken saatlerden itibaren sınavın yapılacağı binaya geldi. Adayların yakınları da okul önünde bekledi. Üst araması yapılan adaylar, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatılarak geç kalan adaylar alınmadı.

Bir aday ise 10.15 olan sınav saatini 10.00 olan giriş saati ile karıştırdı. Bina önüne gelen adaya kapıların kapatıldığı ve içeri girişlerin sonlandırıldığı ifade edildi. Aday, saatleri karıştırdığını söyleyerek bina önünden ayrıldı.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.