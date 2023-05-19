Kredi kartı ve nakit avans kararı kaldırıldı

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Talimatla kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen "nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulma" kararından geri dönüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

TCMB'den dün bankalara gönderilen talimata göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyeceği başka bir deyişle 15 bin TL'ye kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacağı belirtilmişti.

Düzenlemeyle nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekiyordu.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

TCMB tarafından bugün bankalara gönderilen talimatla bu karardan geri dönüldü. Talimatta bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi.

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