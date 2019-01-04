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  3. 04 Ocak 2019 07:42

Küçük Ece, canlı yayında kurtarıldı

Bir yıldır kızına kavuşmanın hayalini kuran Meltek İlkar, 4 yaşındaki kızı Ece'ye Esra Erol'un programında kavuştu.

Küçük Ece, canlı yayında kurtarıldı
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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Meltem İlkar, 1 yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılan 4 yaşındaki Ece’ye kavuşmak istediğini anlattı. Kızına kavuşmanın hayalini canlı yayında dile getiren İlkar, gözyaşlarına hakim olmadı. Tam 3 kez icra yoluyla kızına kavuşmak istediğini belirten İlkar, tüm denemelerinde sonuç alamadığını belirtti.

Anne Meltem İlkar’ın sessiz çığlığına umut olan Esra Erol ekibi ve program avukatı Ankara’da bulunan küçük Ece’yi annesine teslim etmek için yola çıktı. 4.5G bağlantısıyla çocuğu almak isteyen kolluk kuvvetleri ile birlikte Esra Erol ekibi, çocuğu almak için mücadele vermesine rağmen küçük Ece’nin babası ve ailesi kapıyı açamamak için direndi. Çilingirin gelmesiyle açılan kapının ardından küçük Ece babası tarafından dolabın içinde saklanmış halde bulundu. Kolluk kuvvetleriyle birlikte Esra Erol ekibine teslim edilen küçük Ece, dakikalar boyunca annesiyle hasret giderdi.

İHA

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