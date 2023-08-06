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Kulislerden sızan telefon: Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı özel olarak aramış...

Kulislerden sızan telefon: Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı özel olarak aramış...
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Gazeteci Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı Emre Çetinkaya'yı arayarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum” dediğini öne sürdü.

Gazeteci ve 24,25,26 dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. 

Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’yı telefonla arayarak “Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum” dediğini öne sürdü.

TELE1 televizyonu karartılmadan önce Fikir Kulübü programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Balbay, programda şu ifadeleri kullandı: 

“Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını aramış, ‘Gerçeği açıklayın program yapamıyorum’ demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok."

 

Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek hazine ve maliye bakanı tüik telefon enflasyon erhan çetinkaya
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