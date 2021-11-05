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  3. ''Külliye'nin altındaki hastanede yapıldı'' deyip Erdoğan'ın geçirdiği operasyonu açıkladı

''Külliye'nin altındaki hastanede yapıldı'' deyip Erdoğan'ın geçirdiği operasyonu açıkladı

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili tartışmalara yeni bir boyut ekleyerek "Külliye'nin altında bulunan tam teşekküllü bir hastanede operasyon geçirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim resepsiyonundaki yürüyüş görüntüleri sonrası sosyal medyada gündem olan ‘sağlık sorunu’ tartışmaları devam ediyor.

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Erdoğan’ın sağlık durumu ile yürüyüş görüntüleri ile ilgili kendisine bu kez ‘2. elden yani külliye içinden’ gelen bilgiyi anlattı.

"KILCAL DAMAR OPERASYONU GEÇİRDİ"

Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın varislerinden ve kılcal damarlarından küçük bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

“OPERASYON SARAY’DA YAPILDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aygün;  “Söz konusu operasyon ayakta tedavi yöntemiyle yapılan basit bir operasyon.  Operasyonun külleyenin altında bulunan tam teşekküllü bir hastanede yapıldı’ ifadelerinde bulundu…
 

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