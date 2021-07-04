  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?

Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?

Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda 3. doz aşılama ve bayram tatilinin süresi değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, Covid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

ANKA

Etiketler kabine kabine toplantısı kurban bayramı 3. doz aşı aşılama koronavirüs seyhat yasağı sokağa çıkma yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
The Financial Times: Erdoğan'a destek tüm zamanların en düşüğünde
Sen misin iktidarı eleştiren! BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine çok ses getirecek transfer
Tosuncuk neden teslim olduğunu itiraf etti! İşte ilk ifadesi
Son seçim anketi: Hem Erdoğan'ın hem Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
Pandemide yaşanabilir ülkeler açıklandı: Listede Türkiye de var
Yasaksız ilk pazar gününden normalleşme manzaraları
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oluyor: İşte tahmini zam oranı
Hapishanede rezalet! Kadın gardiyan öyle bir şey yaptı ki...
Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü