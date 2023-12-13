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KYK yurdundaki kahvaltı 34 öğrenciyi hastanelik etti

KYK yurdundaki kahvaltı 34 öğrenciyi hastanelik etti
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Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi, kahvaltıdan sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Olay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu’ndaki KYK Yurdu’nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler sabah kahvaltısında reçel, beyaz peynir, zeytin ve patates kavurması yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 34 öğrenci farklı zamanlarda Alaplı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine başlanan öğrencilerden 11’i hastanede yer kalmadığı gerekçesiyle tedbiren Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıdalardan numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler zonguldak alaplı kyk yurdu gıda zehirlenmesi
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