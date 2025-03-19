LGS 2025 başvuru tarihleri belli oldu
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15 Haziran'da yapılacak olan 2025 LGS ( Liselere Geçiş Sınavı) için başvuru tarihleri açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ve uygulama klavuzunu yayımladı. MEB sınav başvurularının, 2-11 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
Başvuruların e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabileceği bildirilirken, okul müdürlüklerinin başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edeceği öğrenildi. Başvurular 14 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
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