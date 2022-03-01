LPG'ye bir zam daha geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG fiyatlarına 61 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerini kullandı.
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