LPG'ye bir zam daha geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG fiyatlarına 61 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerini kullandı.