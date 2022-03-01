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LPG'ye bir zam daha geldi

LPG'ye bir zam daha geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG fiyatlarına 61 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler lpg'ye zam zam lpg zam geliypr otogaz
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