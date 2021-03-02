Maden ocağında göçük! 1 işçi mahsur kaldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Kalkım beldesi Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocaktaki işçiyi kurtarmak amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Çanakkale'de kurşun madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi. Mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün öğleden sonra yaşanan göçükte kalan işçi Gazi Baytimur'a ulaşılmaya çalışmasını İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordine ediyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile bölgeye gelerek maden ocağının yetkilileri ve kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Vali Aktaş'a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da eşlik etti.