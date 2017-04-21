  1. 21 Nisan 2017 16:53

Mahsur kalan yunuslar öldü

Zonguldak'ta barınakta mahsur kalan yunuslardan ikisi öldü.

Mahsur kalan yunuslar öldü
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Zonguldak'ta  yolunu şaşırıp girdikleri balıkçı barınağında mahsur kalan 10 yunustan yunustan  2'si öldü. Balıkçı Arslan: "Yunusları bir şekilde Karadeniz'e çıkarmak  gerekiyor. Çevrecilerden yardım bekliyoruz. Yoksa hepsi burada ölecek"

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta yolunu şaşıran ve balıkçı barınağına giren yaklaşık 10 yunus burada mahsur kaldı. Yaklaşık bir haftadır barınak içinde yüzen ve vatandaşların ilgi odağı olan yunuslardan 2'si öldü. Balıkçı barınağının çıkış kısmının sığ olmasından dolayı yunusların  limanın içerisinde daireler çizerek çıkış yolu aradığı görüldü. 

Yardım talebi

Balıkçılardan Timur Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10  yunusun bir haftadır barınağın içinde yüzdüğünü söyledi. Karadeniz'deki fırtına nedeniyle ve barınağın ağzının sığ olmasından  dolayı yunusların çıkış yapamadığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti: "Yaklaşık bir hafta önce yolunu şaşıran yunuslar barınağın içine girmişler. bugün yunuslardan 2'si ölmüş ve karaya vurmuş. Yunuslar denize açılmak  istiyor ama barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamıyorlar. Sürekli ağza  gelip geri dönüyorlar. Yunusları bir şekilde Karadeniz'e çıkarmak gerekiyor. Çevrecilerden yardım bekliyoruz. Yoksa hepsi burada ölecekler."

AA

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