MAK'tan 3 büyükşehirdeki son anket: ''Bir ilkde seçim bitti sayılır''

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat; Hatay, Ankara ve İzmir ile ilgili yaptıkları son anketin sonuçlarını değerlendirirken bir büyükşehir için "şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir" dedi.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, şirketinin Hatay, Ankara ve İzmir ile ilgili yaptığı araştırmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gerçek Gündem’den Miray Tamer’e konuşan Kulat, ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın AKP'nin ABB adayı Turgut Altınok'un 6 puan önünde olduğunu, kararsızlar dağıtıldığında farkın 8 puana çıktığını söyledi.

Kulat, "Bu seçim Mansur Yavaş tarafından, -en azından yılların deneyimi üzerinden söylüyorum- şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir. Ama fark biraz daha mı açılır, böyle mi kalır, yoksa çok küçük bir daralma mı olur, onu göreceğiz ama çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu seçim kazanılır" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki yarıştan da bahseden Kulat, TİP'in desteğini çektiği Gökhan Zan olduğunda da CHP'nin adayı ve mevcut başkan Lütfü Savaş'ın önde olduğunu belirten Kulat, Zan hakkındaki son tartışmaların ve TİP'ni desteğini çekmesinin ardından Savaş'ın büyük avantaj yakaladığını söyledi.

İzmir'de de AKP karşıtlığı nedeniyle CHP üstünlüğünün devam ettiğini aktaran Kulat, Cemil Tugay'ın oyunun Tunç Soyer'e göre daha düşük oyla kazanmasını beklediğini söyledi.