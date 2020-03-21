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  3. 21 Mart 2020 13:22

Mangal ve piknik yapmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.

Mangal ve piknik yapmak yasaklandı
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Hükümet corona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor.

Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti.

Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 

Bakanlık bahçe, park  ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vatandaş uyarılara rağmen Belgrad Ormanı'na akın ettiVatandaş uyarılara rağmen Belgrad Ormanı'na akın etti

 

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piknik , mangal , tarım ve orman bakanlığı
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