Mangal ve piknik yapmak yasaklandı

Hükümet corona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor.

Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti.

Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vatandaş uyarılara rağmen Belgrad Ormanı'na akın etti