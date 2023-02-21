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Manisa'da 3 okul tahliye edilecek

Manisa'da 3 okul tahliye edilecek
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deprem yönetmeliğine aykırı olduğu belirlenen 3 okulun tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Turgutlu Kaymakamlığı ile Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okul binalarında inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Turgutlu ilçesindeki 3 okulun tahliye edilmesi kararı alındı.

7 Eylül Ortaokulu, Hilmi Pekcan İlkokulu A Blok (3. ve 4. sınıflar) ve Avşar Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi. Pazartesi gününden itibaren yıkılma kararı alınan okullarda okul araç gereçleri taşınacak ve ardından önümüzdeki hafta pazartesi günü okulların öğrencileri başka okullara kaydedilecek.

7 Eylül Ortaokulu öğrencileri Atatürk İlkokulu'na, Hilmi Pekcan İlkokulu A Blok öğrencileri Hasan Üzmez Ortaokuluna, Avşar Ortaokulu öğrencileri Avşar İlkokulu'na geçerek 2022-2023 dönemini bu okullarda tamamlayacak.

Yetkililer, Turgutlu’daki diğer okulların depreme dayanıklı olup olmadığının incelemesinin devam ettiğini belirtti.

İHA

Etiketler manisa turgutlu okul tahliye
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