Manisa'da heyecnalandıran keşif

Manisa’da Genç Tunç Çağı dönemine ait 8 hektarlık Gölmarmara Kaymakçı yerleşiminde 3 bin 500 yıllık çok sayıda tahıl ambarı bulundu.



Gediz Havzası’nın en büyük Genç Tunç Çağı yerleşimi olan ve 2014 yılında kazıların başladığı Gölmarmara Kaymakçı yerleşimi, 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları ile büyük ilgi çekti. Kaymakçı Arkeoloji Projesi Kazı Başkanı Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Chris Roosevelt, Kazı Başkan Başkan Yardımcısı Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 8 hektarlık bir alanda kale ve evlerden oluşan Genç Tunç Çağı yapıları Manisa’nın tarımına da ışık tuttu. Kazı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Sinan Ünlüsoy, kazıların 2014 yılından bu yana 25-30 kişilik bir ekiple sürdürüldüğünü söyledi.

TRUVA’NIN 4 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Gölmarmara Kaymakçı’nın arkeologlar açısından da dikkat çeken bir yer olduğunu kaydeden Ünlüsoy, bölgenin Truva’nın 4 katı büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ünlüsoy, "Burası çok büyük bir Genç Tunç Çağı yerleşimi. Türkiye’de ünlü bir Tunç Çağı yerleşimi daha var, orası da Truva. Gölmarmara Kaymakçı Truva’nın 4 katı büyüklüğündedir. Bu bölge Gediz Havzası’nda tespit edilen en büyük yerleşme" dedi. Kaymakçı yerleşiminin Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Chris Roosevelt tarafından yapılan 10 yıllık çalışmanın ardından bulunduğunu aktaran Ünlüsoy, bölgede kazılar sırasında çok sayıda büyük tahıl ambarları bulduklarını açıkladı.