Mansur Yavaş: ''İmar rantı ucuz konut olarak dönecek''

Çağlar Cilara’nın ‘Mansur Yavaş Makedon’dur’ iddiaları üzerine gelen sorusunu Mansur Yavaş, “Kökenin bu işle alakası yok. Nüfus kaydımı açıklıyorum. Her Türk vatandaşının olduğu gibi benim nüfus kaydım da 1800’lü yıllara kadar gidiyor. Bilinen en eski doğum tarihini, dedemin dedesininkini gösteriyorum. Resmi kayıtlara rağmen bunu iddia ediyorsa bir kasıt vardır. Sanırım kendisi bu şekilde gündeme gelmek istiyor ama benim şu anki rakibim Sayın Mehmet Özhaseki’dir. Ben Sayın Gökçek’i gündeme getirecek durumda değilim. Kendisine tavsiyem, torun sevsin ona çok iyi gelecektir” şeklinde cevapladı.

Beypazarı’nda vaat ettiği projeleri gerçekleştirmediği gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını dile getiren Yavaş, “Sayın Gökçek’in vaat edip yapmadığı projeleri ortaya koysanız bir gökdelen de oradan ortaya çıkar. Onun için bu tartışmalara girmenin anlamı yok. Yapılabilen varsa yapılmıştır. Bunları tek tek saymanın yeri değil, sonuçta Beypazarı’ndan aday değilim. İnşallah Beypazarlılar da bu seçimde gereğini yapıp bu kadar hakarete sessiz kalmayacaklar” dedi.



“SÖZLERİM ÇARPITILDI”

Mansur Yavaş, sokak hayvanları ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını ve çarptırıldığını belirterek, açıklamayı gördüğünde kelimelerin kendisine ait olduğuna inanamadığını belirtti. Yavaş, “Hayvan haklarına saygısı olan insanlar, çevreciler zaten hayvan hakları konusunda gerekeni yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Cenab-ı Allah’ın yarattığı böcek dahi bitki dahi her şeyde bir hikmet vardır. Dolayısıyla siz işkence ya da başka bir şey yapamazsınız’ diye öğütler verse, insanlarımız bunun önemini kavrar diye söyledim. Gerçekten de yanlış anlaşılmaya müsait bir şey olmuş. Bu nedenle yanlış anlayan herkesten özür diliyorum. Müslüman hassasiyeti hayvanlara da sahip çıkmayı gerektirir, demek istedim” ifadelerini kullandı.

İktidar kanadından da benzer açıklamaların geldiğini belirten Yavaş, açıklamaları yapan kişilerden de bir özür beklediğini ama tam aksine sözlerin arkasında durduklarını ifade etti.



İMAR RANTI UCUZ KONUT OLARAK DÖNECEK

Ankaralı gençlerin özgürlük istediğine değinen Yavaş, projelerinden de bahsetti. Yavaş, Ankaralının kentinde vakit geçirmekten mutlu olacağı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayarak, temiz hava, musluktan içilebilir su ve konforlu ulaşım konularında çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Ankara’daki betonlaşmadan geri dönmenin zor olduğunu belirten Yavaş, “Kent imar rantlarıyla mahvedildi. Biz imar rantının önüne geçeceğiz. Rantı belediyeye yönlendirerek, buradan gelecek parayla dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz konutlar yapacağız” dedi.

“ÇALIŞAN HERKES RAHAT OLSUN”



Cilara’nın belediyedeki 25 bin işçinin işten çıkarılacağı iddialarının hatırlatılması üzerine Yavaş, şunları söyledi:

“Bu iddianın ardından bir hesap yaptırdım. Bu işçilerin ortalama 10 yıl çalıştığı düşünülürse, kıdem, ihbar ve işe dönüş tazminatları 1.5 katrilyon. İnsanın böyle bir masrafa girmesi için deli olması lazım. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. İşçiler benim mesai arkadaşlarım. Belediyede çalışan herkes rahat olsun.”



“ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER DERS VERECEK”

Sosyal yardımların da kesilmesi gibi bir ihtimal kesinlikle olmadığını belirten Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

“Ben daha önce belediye başkanlığı yaptım. Şimdiki gibi değil, benim zamanımda bir elin verdiğini diğer el görmedi. Her şeyin bir adabı var. Yardımlar kart sistemiyle yapılacak, insanlar gidip kendi ihtiyaçlarını marketten alacak. Yardım alan ailelerin çoğu çocuklarını okutamıyor. Biz bu çocukları okutacağız. Servis ücretlerini ödeyeceğiz. Kitap yardımı yapacağız. Okulların topladığı paralar karşılanacak. Yabancı dil eğitimleri için, öğretmenler eşliğinde kamplar düzenleyeceğiz. Çeşitli kurslar olacak ve buralarda bu dersleri, atanamayan öğretmenler ya da burs alamayan üniversite öğrencileri verecek.”



“TAKSİCİLER DAHA ÇOK KAZANMAZ MI?”

Taksicilerin Kızılay’a sokulmayacağı söylentilerinin akla zarar bir şey olduğunu vurgulayan Yavaş, “Benim o açıklamamda taksi ile kastettiğim şey özel araç. Zaten toplasanız Ankara’da 7 bin 701 taksi var. Yani söylentilerde olduğu gibi 50-100 bin taksi yok. Nasıl yapabilirim böyle bir şey? Biz, ticari taksilerin Kızılay ve Ulus’a girmemesini değil, tam aksine yayalaştırma projeleri ile o bölgelere sadece taksiler ve toplu taşıma araçlarının girmesini sağlayacağız. Böyle olunca taksiler daha çok kazanmaz mı? Zaten tüm kararlar şoför esnafı ile konuşularak alınacak” diye konuştu.



“60 BİN KİŞİ İLE SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Cilara’nın seçim güvenliği konusunu sorması üzerine Yavaş, 2014 seçimlerinde yaşananları anlatarak, “Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu konudaki çalışmalarımız ilk günden beri sürüyor. 60 bin kişilik avukat ve gönüllü ordusu ile sandıklara sahip çıkacağız” dedi.