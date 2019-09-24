Marmara Denizi'nde 4 artçı deprem daha

Saat 11:00’de İstanbul’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’un birçok ilçesinden de hissedildi. AFAD, depremin merkezinin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve büyüklüğünün 4.6 olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 5,36 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Korkutan bu depremin ardından en büyüğü 3,4 en küçüğü 1,7 büyüklüğünde olmak üzere 4 artçı sarsıntı daha tespit edildi.

İşte Kandilli Rasathanesi’nden alınan 3 artçı sarsıntı:

11:57:22 Büyüklük: 3.4 Derinlik: 8.6 km – SİLİVRİ AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)

11:32:51 40.8573 28.2660 8.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

11:27:06 40.8648 28.2723 8.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

11:12:19 40.9180 28.3725 17.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI