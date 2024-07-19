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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Marmara Denizi, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada deprem, yerin 7.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler marmara deprem marmara denizi
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