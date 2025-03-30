Marmaray'da intihar
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İstanbul'da Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir kişi intihar etti.
Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
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