Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylıkları mart ayı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Buna göre aralık ayı içinde 4,8 milyar liralık ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylıkları mart ayı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Buna göre aralık ayı içinde 4,8 milyar liralık ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.