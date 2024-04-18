Mavi bültenle aranan Rus İzmir'de yakalandı

Interpol tarafından mavi bültenle dolandırıcılık suçundan aranan Rus uyruklu A.B., İzmir'de yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesi Rusya'da dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen Interpol tarafından mavi bültenle aranan A.B.'nin, Güzelbahçe'de olduğunu belirledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde arandığına dair kayıt bulunan A.B.'nin yakalanması için harekete geçildi. Kaldığı evde yakalanarak gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA