Mazbatayı alan HDP'li Ahmet Türk İstiklal Marşı'nı unuttu

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk başkanlığında ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı Türk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildiği sırada AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İstiklal Marşı'nın okunmasını, saygı duruşunda bulunulmasını istediklerini söyledi.

Gündem maddelerini görüşülmesini sürdüren Türk'e AK Parti'li meclis üyeleri de aynı talebi yineledi.

Türk, bunun üzerine, "Başta söyleseydiniz. Bunu şey yapmanın, zora düşürmenin bir anlamı var mı? Belki unuttuk. Ama gerçekten bu bir provokasyondur, başka bir şey değil. Daha önce böyle bir uyarı yapsaydınız belki aklıma gelirdi. Sanki İstiklal Marşı'na karşıymışız gibi getirmeye çalışıyorsunuz, bu yanlıştır. Yoksa her zaman İstiklal Marşı'nı okuruz. Ama bu şekilde davranışın gerçekten hoş değil." ifadelerini kullandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Demir de İstiklal Marşı'nı grup olarak okuyacaklarını söyledi. HDP'li Meclis üyeleri bunun bir öneri olduğunu ileri sürerek, meclis onayına sunulmasını istedi.

AK Parti'li Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, "Siz kabul etmeseniz bile biz kendi grubumuz adına yaparız. Ama geçer, geçmez, saygı duyarız." dedi.

AK Parti'li Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de bunun asla bir provokasyon olmadığını, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın herkesin ortak değeri olduğunu vurguladı. Bunu üzerine HDP grubu toplantıya ara verilmesi önerisinde bulunarak dışarı çıkmak istedi. Bazı üyelerin toplantı salonundan çıkmaması üzerine HDP grubu da salonda kaldı.

BAZI HDP'LİLER MARŞA EŞLİK ETMEDİ

Bir süre devam eden tartışmanın ardından İstiklal Marşı okunurken bazı HDP'li meclis üyelerinin önce ayağa kalkmadığı görüldü. Daha sonra ayağa kalkan HDP'lilerden de bazılarının marşa eşlik etmediği gözlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk'ün, "Bu iki mısranın dışında gerisini okuyabilir misiniz? 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım'…" ifadesi üzerine AK Parti'li Meclis üyeleri marşın devamını okumaya devam etti.

Türk, "Tamamdır" diyerek, toplantıda diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini istedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.