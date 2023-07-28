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MEB görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

MEB görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz’da gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz’da 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Sonuçlara, Bakanlığın meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler milli eğitim bakanlığı meb
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