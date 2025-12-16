  1. Anasayfa
  3. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada çarpıcı iddia: ''Biri daha var, işlem yapılmadı''

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada çarpıcı iddia: ''Biri daha var, işlem yapılmadı''

Güncelleme:

AK Partili Şamil Tayyar, ünlü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tayyar, ''Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı.'' dedi. Tayyar, bu kişinin tanınan bir isim olduğunu söyledi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Ersoy ve sunucu Ela Rumeysa Cebeci'ye yapılan uyuşturucu testinin pozitif olduğunun ortaya çıkmasıyla soruşturmanın ne yönde devam edeceği merak ediliyor.

"MEHMET AKİF ERSOY'DAN DAHA AĞIR İDDİALAR OLAN BİRİ VAR"

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, TGRT canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır hakkında iddialar bulunan tanınan bir isim olduğunu söyledi.

Tayyar, o kişiye operasyon yapılıp yapılmayacağını bekleyeceğini ve eğer yapılmazsa işte o zaman bunun siyasi operasyon olduğunu düşüneceğini söyledi.

"İSMİ ZAMANLA ÇIKAR MI BİLMİYORUM..."

Tayyar şunları ifade etti:

"Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor.

Eğer uyuşturucu ile mücadele söz konusu ise, bu suçlarla ilgili mücadele söz konusuysa en az Ersoy kadar hakkında ağır itham bulunan kişilerle ilgili işlem yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa işte o zaman siyasi operasyon var demektir."

