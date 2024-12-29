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Mehmetçikten PKK'ya çifte darbe

Mehmetçikten PKK'ya çifte darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde ise bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 10 adet misket tipi el bombası, 3 adet savunma tipi el bombası, 150 adet 5.56 mm mühimmat, 6 adet M16 şarjörü, 4 adet plastik şarjör, 1 adet dürbün, 1 adet hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet hücum yeleği, 7 adet gaz maskesi, 2 adet jeneratör" denildi. 

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi. 

DHA

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı silah mühimmat mağara
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