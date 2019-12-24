Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve Mustafa Tuna döneminde devam edilen Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’ne ilişkin suç duyurusunda bulundu.

“3194 sayılı imar kanuna muhalefet” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarının işlendiği belirtilerek yapılan suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna, Sinan Aygün Gayrimenkul İnşaat Aş. Yetkilikleri, Togo Ayakkabı San. Tic. A.Ş. yetkilikleri ve dönemin meclis üyeleri hakkında kamu davası açılması talep edildi.

‘ORTAYA ÇIKAN İLİŞKİLER BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’daki kentsel rant paylaşımı, ayrıcalıklı imar hakları parsel parsel takip etmeye devam edeceğiz. TOGO ikiz kuleleri davasında ortaya çıkan girift ilişkiler buzdağının görünen yüzüdür ve bu sistemin sorumlusu iktidardır. Çukurambar’dan çevre yoluna kadar bunun gibi onlarca ayrıcalıklı imar hakkı kullanılmıştır. Tüm bu süreçler ilişkiler tel tel dökülmektedir. Karşımızda sadece bir TOGO ikiz kuleleri değil Ankara’nın siyasetten iş dünyasına kadar uzanan kentsel rantın nasıl paylaşıldığının tekil bir örneği durmaktadır. ‘AnKARANT’ Dosyası’nı davacı taraf olarak takip etmeye devam edeceğiz” dedi.