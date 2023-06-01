Memur, emekli ve asgari ücret zammı için yeni açıklama

AK Parti Grup başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'nin ilk gündeminin memur, emekli ve asgari ücrete zam konusu olacağını açıkladı

Asgari ücret, memur ve emekli zammı ile ilgili olarak milyonların gözü kulağı gelecek açıklamaya çevrilmişti. AK Parti Grup başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı canlı yayında milyonları ilgilendiren zamlarla ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Tüm emeklileri, memurları ve asgari ücretlileri kapsayacak şekilde taahhütlerimizi yerine getireceğiz! Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek.

Sayın cumburbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz.