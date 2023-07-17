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Menzil lideri için taziyede bulunan Erdoğan hakkında suç duyurusu

Menzil lideri için taziyede bulunan Erdoğan hakkında suç duyurusu
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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Menzil tarikatının lideri Abdulbaki Erol için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erol'un cenazesine katılan vali ve belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Menzil tarikatının şeyhi Abdulbaki Erol’un cenazesi için Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tören düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tarikat şeyhi Erol için gazetelere tam sayfa taziye ilanı vermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Valisi Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın “Anayasa’yı ihlal”, “görevi kötüye kullanma” ile “677 Sayılı ‘Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun’a aykırı faaliyet gösterme” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“MENZİL’İN KAPATILMASI GEREKİR”
Anayasanın 2’nci, 10’uncu, 11’inci ve 14’üncü maddelerine vurgu yapılan dilekçede, “Menzil vb. gibi örgütlenmelerin yasal bir karşılıkları yoktur. Dini ve dince kutsal sayılan değerleri istismar ederek, siyasal ve toplumsal yaşama müdahale etmek başlıca amaçlarıdır. Bu nedenle de 677 sayılı yasa uyarınca kapatılmış olmaları gerekir” denildi. HKP avukatları dilekçede, Erdoğan, Varol ve Kılınç hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“KİMSENİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR”
Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, “Menzil tarikatı, anayasanın laiklik ilkesine, 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanuna aykırı faaliyet yürüten bir yılan yuvasıdır” dedi.

Erol için Erdoğan’ın taziye mesajı yayınladığını, vali ve belediye başkanının cenaze törenine katıldığını anımsatan Çolak, “Bunlar, ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlemişlerdir. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur, anayasayı ihlal hakkı yoktur. Hangi makamda olurlarsa olsunlar herkesin kanunlara uyma zorunlulukları vardır” ifadelerini kullandı.

Çolak, “Bugün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan, Osman Varol ve Süleyman Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Cumhuriyet Savcılarının bu anayasal kuralları ve yasal hükümleri yürürlüğe sokup etkin soruşturma yürütmelerinin de takipçisi olacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Etiketler hkp halkın kurtuluş partisi recep tayyip erdoğan menzil tarikatı
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