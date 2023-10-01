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Menzil şeyhinin makyajı olay oldu

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Hayatını kaybeden Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni'nin çekilen görüntülerinde gözlerindeki sürmeler sosyal medyada gündem oldu.

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından göz önünde olan oğullarından Muhammed Saki Elhüseyni'nin sosyal medyadaki görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

Müritlerini selamlayarak Menzil şeyhinin gözlerine kalemle sürme çekildiği dikkatlerden kaçmadı. Tarikat içinde özellikle göz çevresine siyah sürme çekilmesi yaygın olarak görülüyor.

 

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