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  3. 04 Mayıs 2018 19:07

Meral Akşener'e tehdit mesajı !

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin paylaştığı fotoğraf olay yarattı.

Meral Akşener'e tehdit mesajı !
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Akşener'in evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını açıkladı.
 
Yeniçağ gazetesi yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

İde, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını duyurdu. Murat İde, Twitter hesabından duvarın fotoğraflarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"'Her an herşey olabilir' yazmışlar Meral Akşener'in evinin karşı duvarına... 2 saatte 50 bin imzayı aşan bir rüzgarla olabileceklerin korkusudur bu..."

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