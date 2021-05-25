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Merdan Yanardağ: ''Israrla sordum, Soylu yanıt vermedi''

Merdan Yanardağ: ''Israrla sordum, Soylu yanıt vermedi''

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, HaberTürk’te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruların yöneltildiği programın ardından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Habertürk programcıları Kübra Par, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in de yer aldığı programda Soylu’ya sorular soruldu.

 Yanardağ, programdan sonra şunları söyledi:

“Haber Türk’ten çıktık.. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum.. sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi.. Başka alanlara kaydı.. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi. Göze aldık..”

Etiketler merdan yanardağ süleyman soylu canlı yayın
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