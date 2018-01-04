SON DAKİKA
MURAT HAZİNEDAR'DAN İLK AÇIKLAMA
MERSİN'DE OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ
Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Emeklilerin 2018 maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Mersin'de okullar bir gün tatil edildi
Mersin'de okullar bir gün tatil edildi
İstanbul'da konsolosluk önünde gergin anlar ! Gözaltılar var
İstanbul'da konsolosluk önünde gergin anlar ! Gözaltılar var
Bakan Yılmaz'dan atama müjdesi ! Tarih belli oldu
Bakan Yılmaz'dan atama müjdesi ! Tarih belli oldu
CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması
CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması
Operasyonun ayak sesleri ! Sınara sevkiyat hızlandı
Operasyonun ayak sesleri ! Sınara sevkiyat hızlandı
Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
ABD'deki davada tanık olan FETÖ'cü için flaş karar !
ABD'deki davada tanık olan FETÖ'cü için flaş karar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2018 21:50

Mersin'de okullar bir gün tatil edildi

Mersin merkez, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Mersin'de okullar bir gün tatil edildi
A+ A-

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısı anımsatıldı.

Sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

ADANA'YI SAĞANAK VURDU.

Adana'da dün başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilemişti. Yağışlar nedeniyle bugün okularda son iki ders saati tatil edilmişti.

Adana sular altında kaldıAdana sular altında kaldı

Adana'da alarm ! Okullar erken tatil edildiAdana'da alarm ! Okullar erken tatil edildi

 

 

AA

mersin valiliği , tatil , okul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM