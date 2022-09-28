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Mersin'de terör operasyonu: Belediye personeline gözaltı!

Mersin'de terör operasyonu: Belediye personeline gözaltı!

Terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye personellerinin de bulunduğu 30 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi

Mersin'de, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunun, aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye personellerinin de bulunduğu 30 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 500 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hava destekli, özel harekat polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

Etiketler Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer pkk gözaltı operasyon
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