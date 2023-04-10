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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Aniden gelecek

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Aniden gelecek
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Meteoroloji'den Tunceli, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Bingöl başta olmak üzere çevre bölgeleri için uyarı geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2 ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 1600 m ve üzeri karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Etiketler meteoroloji uyarı bölge
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