MHP ile DEM Parti diyaloğuna teröristbaşı bebek katili molası: ''Oyun içinde oyun var''

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakın" ve "kendinizi feshedin" çağrısının ardından DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları'nın yaptığı açıklamalara MHP lideri Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek "Oyun içinde oyun var" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni süreçte eli kanlı bölücü terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu olmaya devam ederken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı ve teröristbaşının "silah bırakma ve örgütü fesih" çağrısının sadece PKK'ya yönelik olduğunu YPG’yi kapsamadığına dair açıklama tartışmaları büyütmüştü.

Hatimoğulları katıldığı televizyon programında “Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, partinin yayın organı Türkgün’deki yazısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’na tepki gösterdi.

Çiçek şunları söyledi:

Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi?

“PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır?

İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir. Siyonist Netanyahu, “Suriye Kürtleri korunmalı” maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail’in “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır.” şeklinde duyurduğu Türkçe bir sayfa açması da dikkat çekmektedir.

Tüm bu gelişmeler, İsrail’in aynı zamanda kara propagandaya hazırlandığını ve Türkiye’deki taraftarlarını diri tutmayı amaçladığını göstermektedir.

Oyun içinde oyun var, ancak Türkiye bu oyunları bozacaktır.”