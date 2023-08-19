MHP Lideri Bahçeli'den BM ve ABD'ye sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ta 'yol projesi' kapsamında çıkan gerginlikle ilgili ve ABD'nin terör örgütüyle ortak tatbikatıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir yol projesi kapsamında yaşanan gerilimi ve ABD'nin PKK/YPG terör örgütüyle Kamışlı'da düzenlediği ortak tatbikatı değerlendirdi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı duranların, Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsünü yok sayanların hukuki ve tarihi yanlışın içine düşen, aynı zamanda iki taraflı anlaşmazlığın canlı kalmasına hizmet eden çevreler olduğunu belirten Bahçeli, Ada'da iki halk ve egemen iki devlet bulunduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "Bu gerçekler kabul edilmeden, adil ve kalıcı bir çözüm ortamının yeşermesi ham bir hayaldir. Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen devleti vasıtasıyla Rumların idaresi altına heves edip azınlık statüsüne boyun eğmesi kesinlikle imkansızdır." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demek"

"Eşitlik temelinde çözümden kaçmak bir defa çözümsüzlüğü siyasi strateji görenlerin hem tahakküm açmazı hem de çarpık mantığıdır. Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemen eşitliği mutlaka teyit ve tescil edilmelidir. Ada'da iki halkın çıkarını ve varlığını, aynı zamanda eşit egemenlik haklarını müzakere etmekten kaçan ve kaçınan bir anlayışın barışa hizmeti düşünülemeyecektir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demek olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Bu huzur ortamı içinde, Akdeniz'in potansiyel yer altı kaynaklarının adaletli ve hukuk temelli paylaşımından başka da bir seçenek yoktur. Kıbrıs Türk halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla planlanan ve devreye sokulan insani projelere kemikleşmiş ön yargılarla, siyasi hesaplarla engel olmaya kalkışmak, çözüm arayışlarını kundaklayan, huzursuzluğu kamçılayan provokasyonlardır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, KKTC ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar sürdürecektir"

Kıbrıs'ta, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olmasını ilkellik olarak nitelendiren Bahçeli, "Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Barış Gücü'nün, Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesinin sorumsuzluk olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır. Birleşmiş Milletler, Rumların karanlık emellerine hizmetten, Kıbrıs'ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir. Aksi halde sözde Barış Gücü'nün varlığı gayri meşru sayılacak, nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır. Unutulmamalıdır ki, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar sürdürecek, dostluk ve kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacaktır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine de göz yumulmayacaktır."

"Teröre destek vermek alçak bir terör yöntemidir"

Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ta bu gerginlik ortadayken, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere silah eğitimi vermesinin, üstelik Kamışlı'da terör örgütüyle ortak tatbikat düzenlemesinin sınırların mücavir alanlarına yuvalanmış düşmanlığın ayan beyan göstergesi olduğuna işaret etti.

ABD'nin dostluk ve müttefiklik ilişkilerini çiğnemekte olduğunu belirten Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

"Geldiğimiz bu aşamada, terörle mücadele esas itibarıyla arkasındaki güçlerle mücadeleye sabitlenmiş ve kilitlenmiştir. ABD'nin eğitip donattığı teröristleri Suriye'nin petrol varlığı etrafında konuşlandırması, kan dökerek kaynak devşirmenin şeytani formülüdür. Teröre destek vermek alçak bir terör yöntemidir. Kaldı ki bölücü terör örgütünün hunhar sahibi bellidir. Bu kapsamda Türkiye'ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD'dir. Milliyetçi Hareket Partisi, ABD'yi terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymaya ve Suriye'den derhal çekilmeye davet etmektedir."

Bahçeli, ABD takviyeli husumet kuşatmasının devam etmesi halinde, günü geldiğinde akıbetin nelere yol açacağını, iki ülke arasındaki görüş ve temas hattındaki mesafenin sıfıra düşmesi halinde nasıl bir hesaplaşmanın yaşanacağını kestirmenin mümkün olmayacağına dikkati çekti.

Devlet Bahçeli, "Bu itibarla terörle aynı hizada bulunan, aynı hedefte buluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önem ve değerdedir." değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs'taki olay

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu. Bölgede gerilim artarken, BM ve KKTC yönetimi birbirini suçladı.

8 polis memuru yaralandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede 8 polis memurunun yaralandığını açıklamıştı.

Proje, Pile'de yaşayanlar için büyük avantaj sağlayacak

Proje kapsamında KKTC'nin Yiğitler köyünden BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne giden yolun onarılarak genişletilmesiyle Pile'de yaşayanlar, Türk tarafına geçişlerde hem daha kısa mesafe kullanacak hem de İngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmayacak.

Projeye göre, Pile-Yiğitler kara yolunun toplam uzunluğu 11,6 kilometre olacak. Yolun ilk 7,5 kilometrelik kısmı Yiğitler (KKTC) sınırlarında, 4,1 kilometrelik kısmı da Pile köyü (Yeşil Hat) sınırlarında bulunacak.

KKTC'nin Pile yolunu genişletme projesini sınır hattında yaşayanlar memnuniyetle karşıladı.