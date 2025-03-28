MHP'li isimden 2. Sedat Peker hamlesi... Önce dua etti, şimdi de...

Geçtiğimiz günlerde, Kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatını sürdüren suç örgütü lideri Sedat Peker için "Allah razı olsun" paylaşımı yapan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bu kez de Peker ile özdeşleşen "bir umuttur yaşamak" ifadelesini kullandı.

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve bir önceki seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarla olay olan suç örgütü lideri Sedat Peker'i hatırlatan ilginç paylaşım bir süre önce Sedat Peker için "Allah razı olsun" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Sedat Peker'in yaptığı bir sağlık yardımının haberini sosyal medyada paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter bu sefer de Sedat Peker'in sık sık kullandığı "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanan Yönter "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar" dedi.