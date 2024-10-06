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''Midesiz'' kelimesi hakaret mi değil mi? Yargıtay'dan emsal karar

''Midesiz'' kelimesi hakaret mi değil mi? Yargıtay'dan emsal karar
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Yargıtay, arkadaşına ''midesiz'' dediği için hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmü bozdu. Yargıtay, sözü kaba hitap tarzı niteliğinde kabul etti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Ankara'da yaşayan M.İ., bir arkadaşının evleneceğini öğrenmesi üzerine, "Sen mi­de­siz­sin, na­sıl ev­le­nir­sin, ev­le­ne­mez­sin" şek­lin­de söz­ler kullandı.

Arkadaşının kendisine hakaret ettiğini savunan müşteki, suç duyurusunda bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçu kapsamında hakkında kamu davası açılan sanık M.İ, An­ka­ra 21. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­sinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanığın atılı suçu işlediği kanaatine vararak, 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza, ka­mu­ya ya­rar­lı bir işte ça­lış­ma se­çe­nek yap­tı­rı­mına dönüştürüldü.

Söylediği sözlerin hakaret içermediğini ileri süren sanık M.İ., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin mahkumiyet hükmünü bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarının "kişilerin onur, şeref ve say­gın­lı­ğını hedef alarak eylemin ki­şi­yi kü­çük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi" olduğu ifade edildi.

Ki­şi­le­re yö­ne­lik her tür­lü ağır eleş­ti­ri veya ra­hat­sız edi­ci söz­le­rin ha­ka­ret suçu bağ­la­mında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

"Söz­le­rin hakaret kabul edilebilmesi için açık­ça, onur, şe­ref ve say­gın­lı­ğı ren­ci­de ede­bi­lecek ni­te­lik­te somut bir fiil veya olgu is­na­dı­nı veya söv­me fi­ili­ni oluş­tur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Olay günü sa­nı­ğın söy­le­di­ği ka­bul edilen 'Sen mi­de­siz­sin, nasıl ev­le­nir­sin, ev­le­ne­mez­sin' şek­lin­de, kaba hi­tap tar­zı ni­te­li­ğin­de­ki sözlerin mu­ha­ta­bın onur, şe­ref ve say­gın­lığını ren­ci­de edi­ci bo­yut­ta olmaması ne­de­niy­le hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."

AA

Etiketler yargıtay midesiz hakaret
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