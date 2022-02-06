Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Yüz yüze eğitim devam edecek''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında yaptığı açıklamada, ''Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90'' dedi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın ders başı yapacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi öncesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları;

"Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek.

Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90.

Bursa'da iki tane anadolu meslek lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kullanmaya başlayacağız.

Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreçleri yönetirken, 60 yıllık bir deneyimden yaralandık. Eleştirileri haksız buluyorum. Milli Eğitim Şuraları, ülkedeki tüm STK'ların, öğretmenlerin ve eğitimle ilgili herkesin katılımına açık şeffaf bir süreçte ilerledi. 3 Şubat'ta yasalaştı. Tüm paydaşların fikirleri alınarak hazırlandı.

Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasında bir ayrım yok. 3+1 kalmak suretiyle sözleşmeli öğretmenlerimize bazı haklar getirdik.

İyileştirme olabilmesi için yapıcı eleştirilerin olması gerekiyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda mevcut öğretmenlerin hiçbir hak kaybı olmadı. Hatta, yeni öğretmenler için bir iyileştirme söz konusudur.

Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenlerimize okullarına gidecekler ama hemen sorumluluk almayacaklar. 240 saatlik bir oryantasyon eğitimine tabi olacaklar. Öngörülen süreci bir sene içerisinde tamamladıklarında değerlendirme komisyonundan geçecekler. Burada bir mülakat yapılmayacak. Yalnızca bu eğitim tamamlanmış mı, evraklar yeter mi diye bakılacak. Mazereti olan adayların süreci iki yıl daha uzatılacak. Değerlendirme komisyonunun adayı reddetmek için bir insiyatifi ya da kanaat belirtme hakkı olmayacak.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN AÇIKLAMASI

Daha önce sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Biz öğretmenlerimizin becerilerini sürekli geliştirmek, lisansüstü eğitime teşvik etmek istiyoruz. Bunun için biz uzman öğretmenlikte, 10 yılı tamamlamış öğretmenlerimize en az 180 saatlik bir eğitim öngörüyoruz. Ardından yazılı bir sınav yapılacak. Ancak, öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa, uzman öğretmenlik sınavında, doktorasını tamamlamışsa baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Daha önce tartışmalar oldu. Başöğretmen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanıdır, diye. Zaten kullanılmıyor. Şu anda bu seviyede 88 öğretmen var.

Dolayısıyla bu öğretmenlerin birbirini rekabet halinde görecekleri bir mekanizma değil. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekleri bir uygulama.

Kişisel gelişimine yatırım yapan öğretmenlerimiz sistemden dışarı çıkmayacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ

Bu kanun, tüm öğretmenlerimizi kapsıyor. Özel okullarda 10 yılını tamamlamış öğretmenlerimiz de uzmanlık sınavlarına katılabilir, sertifikasını alabilir. Ancak, özel okuldaki öğretmen kamuya geçerse özlük haklarında yararlanabilir.

2021 KPSS SONUCUYLA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Mutlaka atama yapılacaktır. Bu konuyla ilgili bir gelişme olursa, kamuya duyuracağız.

LGS'DE DEĞİŞİKLİK PLANLANIYOR MU?

LGS'de bir değişiklik olmayacak.