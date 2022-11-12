Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı için vereceği büyük ikramiye tutarı ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu.

Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL, tam bilet 200 TL'den satışa sunulacak. Geçen yıl 120 milyon TL olan büyük ikramiye bu yıl 200 milyon TL olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olması bekleniyor.

En düşük bilet 50 TL'den satılacak

Yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler 10 Kasım itibarıyla satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabiliyor. Tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL, çeyrek bilet ise 50 TL'den satılıyor.

Büyük ikramiye enflasyon tanımadı

Geçen yıl 120 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı bu yılki artışıyla yüzde 66.6 artmış oldu. Oysa, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ekim ayı açıkladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 85.51. Bu oranla büyük ikramiye yıllık enflasyonun altında kaldı.

Özelleştirilmişti

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.