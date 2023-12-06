Mimar Can Derman: ''İçimde Bir Ukde İstanbul'a Bırakacağım Mimari Miras''

İstanbul, tarihi zenginlikleri ve eşsiz güzellikleriyle dünyanın dikkatini çeken bir şehir. Türkiye'nin önde gelen mimarlarından biri olan Mimar Can Derman, kariyerinde birçok ülkede imza attığı önemli projelerin ardından içinde taşıdığı özel bir dileği hayata geçirmek üzere İstanbul'un en gözde yerlerine odaklanıyor.

Derman, dünya genelinde önemli projelere imza atmış bir isim olmasına rağmen, İstanbul'un kalbinde eşsiz bir mimari eser bırakma arzusunda olduğunu ifade ediyor.

Mimar Can Derman, yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında çeşitli ülkelerde projeler ürettik, ancak içimde hep bir ukde olarak kalan bir hayal var: İstanbul'un en güzel yerlerinden birine eşsiz bir eser inşa etmek. Bu benim için sadece bir mimari proje değil, aynı zamanda bir anı, bir miras bırakma arzusu" dedi.

Derman'ın uluslararası alanda kazandığı deneyimleri, farklı kültürlerden ilham alarak İstanbul'un dokusunu yansıtan eşsiz bir proje ortaya çıkarmak için kullanma niyeti, bu projenin ne denli özel olduğunu gösteriyor. Derman, "İstanbul'un tarihini, kültürünü ve benzersiz atmosferini yansıtan bir eser yaratmak, hem şehre hem de kendime bir borç ödemek gibi bir hissiyat taşıyor" diye ekledi.

Mimar Can Derman'ın İstanbul'a bırakmayı planladığı bu eşsiz miras, sadece bir mimari yapı olmanın ötesinde, şehre duyduğu derin sevgiyi ve bağlılığı simgeliyor. Derman, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, kariyerinde önemli bir döneme imza atmayı ve hayalinin peşinden koşmanın getirdiği tatmin duygusunu yaşamayı umuyor.

İstanbul'un kalbinde yükselen bu eşsiz eser, Mimar Can Derman'ın kariyerindeki zirve noktasını temsil ederken, şehre de yeni bir simge kazandırarak gelecek nesillere ilham kaynağı olabilir. Derman, "Bu proje benim için sadece bir bina değil, aynı zamanda İstanbul'a olan sevgimin ve saygımın bir ifadesi olacak. Umarım, bu hayalimi gerçekleştirebilirim" şeklinde duygularını dile getirdi.