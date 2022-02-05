MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın canını sıkan ziyaret

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ziyaret etmesiyle ilgili ayrıntıları çok dikkat çekecek bir yazı kaleme aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geçtiğimiz çarşamba günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ziyaret ettiğini yazan Takan, "Bu ziyaret asıl gündemin kıyısında kaldı ama AK Parti kulislerinde çok konuşuldu." dedi.

BASINLA NEDEN PAYLAŞILDI?

"TBMM Başkanlarının MİT ziyaretlerinde bir anormallik aranmaz." diyen Takan "Ancak, bugüne kadar karşılıklı ziyaretler hep gözlerden uzak olur ve pek basınla paylaşılmazdı." değerlendirmesini yaptı. Takan, "Tayyip Erdoğan’ın ‘revizyon’ sinyalinin ardından bu buluşma AK Parti kulislerinde ise farklı yorumlara sebep oldu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Hakan Fidan arasındaki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu kapma mücadelesini sağır sultan bile biliyor. Hal böyle olunca, AK Parti kulisleri de ikiye bölündü." dedi.

KULİSLERDE İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Takan'ın aktardığına göre ziyaret kulislerde şu iki görüşe neden oldu:

-“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor. Mustafa Şentop, Hakan Fidan’ı yeni makamı için tebrik ziyaretine gitti” diyenler…

-“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor yerine İbrahim Kalın geliyor. Mustafa Şentop, Fidan’ı teskin etmek için ziyarete gitti ‘Siyasette sabırlı olmak gerekir. Sıra sana da gelecek’ dedi” diyenler…

Takan, ziyaretle ilgili basınla paylaşılan iki kareyi yorumlayarak "Hakan Fidan’ın yüz ifadelerine bakılırsa, Hakan Fidan çok arzuladığı Dışişleri Bakanlığı koltuğu için biraz daha bekleyecek gibi!.. Eğer başka sıkıntılar da yok ise…" değerlendirmesini yaptı.

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