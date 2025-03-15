MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde emniyet müdürü olan firari yakalandı

MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G., Ankara'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten FETÖ mensubu A.Z.G’nin Ankara’da yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan; Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı" ifadelerine yer verdi.

FETÖ’cüleri Tek Tek Yakalıyoruz❗️



📍Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

📍İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.… pic.twitter.com/cI7X3bgTIZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 15, 2025

DHA