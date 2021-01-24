MSB paylaştı! F-16'nın kaydettiği muhteşem görüntü...

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında ‘Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü… Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı’ ifadelerini kullandı.



