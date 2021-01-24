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  3. 24 Ocak 2021 15:42

MSB paylaştı! F-16'nın kaydettiği muhteşem görüntü...

Milli Savunma Bakanlığı, gece uçuşu yapan F-16 uçağındaki Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında ‘Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü… Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı’ ifadelerini kullandı.
 
 

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