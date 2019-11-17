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  3. 17 Kasım 2019 16:53

MSB'den flaş açıklama: 18 sivili katleden terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi de yaralanan teröristin yakalandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

İHA

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