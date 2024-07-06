MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı: Mehmetçik böyle vurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu ''Kilit kapanıyor'' notuyla paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı. Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.
DHA
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