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MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı: Mehmetçik böyle vurdu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu ''Kilit kapanıyor'' notuyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı. Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü. 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu ''Kilit kapanıyor'' notuyla paylaştı.

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı pençe kilit MSB
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