Müdür bey böyle istedi(!) Devlet okulunda harem selamlık düzen

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın okulda başlattığı harem-selamlık uygulama tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünü görevden aldı.

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda harem-selamlık uygulama başlatarak kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere resmi yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Akın’ın gönderdiği resmi yazı haricinde, öğretmenlere bir de WhatsApp üzerinden mesaj atarak kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi.

Okul Müdürü Akın’ın imzasını taşıyan resmi yazıda “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy ise olayı doğrulayarak okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, ''harem selamlık'' talimatı veren okul müdürünün görevine son verildiğini duyurdu.